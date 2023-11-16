Глава "Атомстройкомплекса" стал "Заслуженным предпринимателем Свердловской области"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вручил руководителю "Атомстройкомплекса" и Заслуженному строителю России Валерию Ананьеву почетное звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области". Это произошло на ежегодном заседании президиума областного Союза промышленников и предпринимателей.

Звание присуждается за особые заслуги и выдающиеся достижения в повышении инвестиционного потенциала региона, развитии государственно-частного партнерства, внедрении передовых технологий. Валерий Ананьев на протяжении вот уже 28 лет возглавляет созданный им строительный холдинг "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, все эти годы предприятие концентрирует свои усилия и развивает производственные мощности в Свердловской области. Здесь построено более десятка современных заводов по выпуску востребованных строительных материалов, создаются рабочие места, строится комфортное жилье, в том числе на месте ветхого и аварийного жилфонда. Ежегодно компания возводит значительный объем инфраструктурных объектов. В том числе, прямо сейчас впервые на Среднем Урале строится две школы в рамках государственно-частного партнерства.

"Атомстройкомплекс" содействует сохранению городской истории, восстанавливая и приспосабливая под современные нужды исторические здания, поддерживает местные культурные проекты, тем самым делая регион еще более привлекательным для жизни и способствуя сохранению человеческого капитала. В портфолио предприятия такие знаковые для города проекты, как реконструкция Дома Севастьянова и Театра юного зрителя, строительство здания Законодательного собрания Свердловской области, возведение культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" и многие другие.

Работа на благо родного региона буквально "вшита" в корпоративную культуру компании. Сам являясь потомственным строителем, Валерий Ананьев продвигает в своем коллективе идеи преемственности профессионального опыта и одухотворения труда строителей.

Принимая почетную награду из рук губернатора, Валерий Михайлович произнес: "Служу Свердловской области!". Стоит отметить, что годом ранее ему был вручен знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.