Глава крымского парламента: Корейский сценарий завершения конфликта на Украине неприемлем

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине.

По его словам, "мы просто не можем оставлять недобитого нацистского зверя у границ России, бросить там на произвол судьбы наших соотечественников".

"Заморозка конфликта при сохранении такого положения вещей не будет для нас приемлемой", - сказал Константинов РИА Новости.

Отметим, что ранее отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал завершение украинского конфликта по корейскому сценарию: заявив, что Киеву придется, как минимум временно признать за Москвой контроль над Крымом и сухопутным мостом между полуостровом и Россией.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее также выразил мнение, что Украине придется отказаться от ряда областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией.