СвЖД расширяет единый тариф Екатеринбурга на соседние города

Свердловская железная дорога распространяет единый тариф, уже действующий в Екатеринбурге, на общественный транспорт соседних городов. В границы 25-километровой зоны вошли Среднеуральск и Верхняя Пышма.

Как рассказал Накануне.RU начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Павел Бурцев на форуме "Города России", цена поездки на электричке будет снижена до 35 рублей, а для жителей льготных категорий стоимость станет еще меньше. Система пересадок без покупки второго билета в пределах этих 25 км также будет действовать.

Речь идет о станциях Исеть, Гать и 479-й км в Среднеуральске, Верхняя Пышма. Музей в Верхней Пышме, Кедровка в Березовском, Белоярская Застава, Мельница и Бобровка в Белоярском, Решеты, Будка и Липовая в Первоуральске и Арамиль в одноименном городе.

Ранее шли разговоры о том, что снижение стоимости проезда негативно отразится на транспортной инфраструктуре, однако, по словам Бурцева, единый тариф, напротив, дает рост от 15 до 30% в зависимости от сезона: пассажиры видят выгоду в общественном транспорте и чаще его используют..