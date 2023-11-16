Лучший вид транспорта. В Екатеринбурге снова обсудили идею воздушного трамвая

В Екатеринбурге вновь обсудили идею воздушного трамвая. С инициативой провести по уральской столице канатную дорогу выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, это самый экологичный вид транспорта и при этом самый быстрый.

"Например, для тех городов, у которых нет рельс, какие другие варианты, альтернативы? Мне кажется важным тот момент, что сейчас не нужно смотреть только на обновление подвижного состава, а смотреть на город, как на его наземную, так и подземную и воздушную часть", - начал Зотов.

По его словам, подобный проект сейчас рассматривается в Казани, а в Нижнем Новгороде вторая канатная дорога уже находится на стадии реализации. При этом затраты были предусмотрены только в 4,5 млн руб. частных средств. Для примера, строительство наземного метро будет стоить 105 млрд рублей.

Дешевизна проекта это не единственный плюс воздушного трамвая:

- снизится избыточная нагрузка на автомобильные дороги;

- возможность вовлечь новые территории для развития;

- сформированная жилая застройка без возможности строительства новых дорог;

- эксплуатационные расходы на транспортировку одного пассажира в два раза меньше, чем на автомобильном транспорте;

- перевозка пассажиров не в обход, а напрямую к пункту назначения - например, через реку Исеть.

При внедрении в Екатеринбурге канатной дороги важно предусмотреть его интеграцию в систему уже имеющегося общественного транспорта, а также "наземного метро", строительство которого не за горами. В эти рамки входит бесплатная пересадка на другой транспорт.

Ранее эту идею продвигал на посту мэра зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский. Поддержал он предложение и в этот раз.

"Надо смотреть любые варианты. Мы действительно в Екатеринбурге обсуждали создание канатных дорог. Экономика на определенных частях города имеется, на других нет. Но я думаю, и к этому придем, - сказал Высокинский.

Будучи мэром, Высокинский называл такие плюсы воздушного трамвая: "Канатная дорога чем хороша: во-первых, в других городах она эксплуатируется, поэтому вопросов нет. Когда переходишь через улицу, если мы тащим трамвай, нужно строить путепроводы. Вот мы сейчас смотрим, трамвай на Щербакова, там нужно строить развязки, которые стоят миллиарды. А когда мы пролетаем: там стоят опоры и все. Это может быть и дешевле, и интересней", - привел доводы Высокинский. Он отметил, что канатка может работать и в жару, и в мороз, как на горнолыжных курортах.