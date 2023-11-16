Мэр Екатеринбурга рассказал, в чем город обогнал Свердловск

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на форуме "Города России", сообщил, что площадка утвердилась как место диалога тех, кто развивает города. Форум проходит под эгидой 300-летия столицы Урала.

Сильная сторона города - люди. Екатеринбургу повезло - 57% горожан находятся в трудоспособном возрасте, 20% моложе такого возраста. Восполнение трудовых ресурсов будет идти по плану. С 2010 г. и последней переписи город прирос на 200 тыс. человек. После стабилизации экономики ситуация улучшается - за январь-август зафиксирован естественный прирост населения и снижение миграционного потока.

Безработица в Екатеринбурге - 0,3%, на каждого безработного - 10 вакансий.

"Мы вышли на показатель ввода жилья в 1,6 млн "квадратов", в советском Свердловске такого не было", - сказал Орлов.

Он напомнил об активно развивающемся Академическом районе.

"Для доступности района мы достраиваем трамвайную сеть, путь длиной 7 км, планируем запустить движение в этом году", - сказал Орлов.

Он также сообщил, что будет развиваться и иная транспортная инфраструктура, чтобы жители соседних городов могли спокойно ездить на работу в Екатеринбург. Орлова спросили, с чем город подошел к 300-лктию.

"Готовясь к юбилею, удалось реализовать проекты. Город хоть и с непростым характером, но развивается. Удалось сделать много. Прямого федерального финансирования не было, спасибо за спортивное наследие", - сказал Орлов.

Не получилось бы подготовиться без денег из областного бюджета. Построили, например, Эрмитаж-Урал, обновлен парк общественного транспорта. Большую роль сыграл местный бизнес, представители которого входят в организацию "Совет директоров". Построен, например, самый большой в России фонтан на воде. Екатеринбург достойно подошёл к своей красивой дате, считает Орлов.