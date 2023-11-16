16 Ноября 2023
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция нагрянула в Академический в поисках нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге полиция организовала рейд в Академическом районе. Силовики искали нелегальных мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, рейд проводился 15 ноября, в нем были задействованы несколько экипажей ППСП. Патрульные выборочно проверили около 50 иностранцев на соблюдение миграционного законодательства, а также на причастность к ранее совершенным преступлениям.

После проверки на месте семь мигрантов, у которых было не все в порядке с документами, отправились для разбирательства в отдел полиции №8. А еще через пару часов были задержаны двое молодых людей, у которых при себе имелись "закладки" с наркотиками.

мигрантов доставили в прокуратуру(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

полицейский рейд в Академическом районе(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Как заверили в МВД, подобные рейды будут продолжены.

Напомним, также на этой неделе в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города. Были задействованы сразу три ведомства.

Теги: мигранты, полиция, Академический, рейд, Екатеринбург


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