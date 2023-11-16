Учебник истории России для вузов разработают в шести вариантах

Учебник истории России для непрофильных специальностей в вузах разработают в шести вариантах.

Как сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, основа у них будет общая, однако различия будут в зависимости от области знаний. Как ожидается, учебник появится в вузах со следующего учебного года.

Отмечается, что "эти меры станут хорошим вкладом в повышение исторической грамотности выпускников вузов - наших молодых профессионалов".

По словам Могилевского, для студентов медицинского направления будут дополнительные разделы по истории медицины, для инженеров – разделы по истории техники, для будущих учителей - по истории педагогики, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах. Он будет содержать раздел о специальной военной операции.