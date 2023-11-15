В Екатеринбурге потушили пожар в сауне на ЖБИ

В среду в Екатеринбурге тушили пожар в микрорайоне ЖБИ.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице Сыромолотова в уральской столице. На площади в 6 квадратных метров огнем была повреждена внутренняя отделка сауны, расположенной в цокольном этаже трехэтажного административного здания.

В тушении были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 14 часов.

Точную причину пожара в сауне теперь установят специалисты.