15 Ноября 2023
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Фото: Администрация Сургута

В Сургуте вскоре запустят новую канализационно-насосную станцию для обслуживания научно-технического центра

В Сургуте продолжается строительства объектов НТЦ. Журналистам показали, как идет возведение дороги 16 "ЮР" и канализационно-насосной станции (КНС).

По словам начальника технического отдела МКУ "Управление капитального строительства" Андрея Арменчука, завершаются работы по возведению очистных сооружений. Готовность объекта – 95%. Началась установка последней канализационно-насосной станции и противопожарного проезда. До конца ноября завершат все работы и потом их введут в эксплуатацию.

Объект предназначен для очистки ливневых стоков города. Существующие КНСы чистят бытовые стоки, а локальные очистные сооружения – новые объекты, которые очищают ливневые стоки с дорог. Все ситуации решают в рабочем порядке. В следующем году планируется, например, закончить набережную.

Дорога, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

Дорога, Сургут(2023)|Фото: Администрация Сургута

Начальник участка ООО СК "ЮВиС" Игорь Бурученко сообщил, что объект соединяет Никольскую и Энгельса. Достраивают инженерные сети, канализацию. Предусмотрено кольцо, заезды в будущие микрорайоны, два пешеходных тротуара, велодорожка, также установят 80 опор освещения. Будут сделаны колодцы, уложат щебень. Ездить по этой дороге можно будет уже в ноябре. Благоустройство начнут в мае 2024 года.

По словам заместителя генерального директора СК "ВОРТ" Алексея Чернышева, канализационно-насосная станция предназначена для обслуживания научно-технического центра. Ее производительность – 7,2 тысячи "кубов" в сутки. Строительство завершено, вскоре ее передадут заказчику. Объект большой, у него – большая пропускная способность.

КНС в Суругте(2023)|Фото: Администрация Сургута

Теги: КНС, дорога, Сургут, научно-технический центр


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