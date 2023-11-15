Тюменца, вымогавшего у маленьких девочек интимные фото, посадили на 18 лет

В Тюменской области вынесен приговор за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

22-летний тюменец с февраля по апрель 2021 года отправлял детям сообщения и медиафайлы сексуального характера. Во время переписки он представлялся детям их ровесником и склонял к отправке интимных снимков в ответ.

Жертвами педофила стали девочки от восьми до 12 лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Точное количество жертв преступник не помнит, следствию известны шесть несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей.

Чтобы скрыть от своей матери свое пристрастие к обнаженной детской натуре (на двоих был общий компьютер), осужденный после каждого общения с девочками удалял свою переписку с девочками.



О происходящем стало известно после того, как весной 2022 года в Волгоградской области педагоги вызвали в школу мать одной из девочек и рассказали, что какой-то мальчик в соцсети присылает школьнице интимные фото. Женщина забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. Подозреваемый сразу сознался в двух преступлениях, а потом еще в четырех, дав явку с повинной.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.