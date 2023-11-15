15 Ноября 2023
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Фото: Скриншот трансляции пленарного заседания Госдумы

Депутатам показали дно резервного фонда правительства

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") пристыдил своих коллег, которые в качестве источника финансирования поправок к бюджету указывают резервный фонд правительства.

В резервном фонде правительства всего 100 млрд руб., сообщил Макаров во время рассмотрения бюджета России на 2024 год. "Для сравнения: в прошлом году понадобилось из резервов 9 трлн руб.", - сказал Макаров.

"Очень многие поправки предлагают брать деньги в резервном фонде правительства. Но эти деньги уже распределены, они предназначены для достраивания объектов, которые оказались под угрозой заморозки из-за удорожания стройматериалов", - сообщил глава комитета. Он добавил, что нераспределенными сейчас в резервном фонде остаются всего 2,7 млрд руб.

Отдельно Макаров возмутился поправками, которые предполагают взять из резервного фонда больше 100 млрд руб.

Теги: госдума, резервный фонд правительства, бюджет, поправки


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