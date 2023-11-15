Радуйтесь, что не сократили: Минфин и Госдума отказались увеличить покупку жилья для сирот

Минфин и комитет Госдумы по бюджету отказались увеличить в 2024 году финансирование закупки жилья для детей-сирот.

Авторы поправки в бюджет предлагали увеличить финансирование в три раза – с 10 млрд руб. до 30 млрд руб. Один из соавторов, депутат Михаил Матвеев отметил, что сумма в 10 млрд руб. "много лет не увеличивается".

Другой соавтор – глава комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина – рассказала, что противится увеличению финансирования статьи только Минфин.

"Мы более года обсуждали меры по поддержке детей-сирот, 19 предложений направили в правительство – ни одно не было поддержано. Причем Минстрой поддерживает идею, готов в четыре раза увеличить эту сумму, но Минфин не поддерживает", - отметила депутат.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что обеспечение детей-сирот квартирами – "региональные полномочия", а Москва тут только помогает как может. "Регионы все больше денег направляют на это, мы просто помогаем субъектов", - сказал министр.

А глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил радоваться, что сохранили и имеющиеся 10 млрд руб., потому что жилье для детей-сирот – "это не приоритет в этом году".

Основные параметры бюджета ко второму чтению не менялись. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 65,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 51,0 млрд руб. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. — в 2025 году, 35,6 трлн руб. — в 2026-м. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32,5 трлн руб. (18,1% ВВП), 2025-го — 35,9 трлн руб. (18,8% ВВП) и 2026-го — 40,1 трлн руб. (19,8% ВВП)