15 Ноября 2023
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фото: скриншот кадра из сериала &quot;Вампиры средней полосы&quot; / START / Telegram-канал [BadComedian]

"Юра, прости нас": из сериала "Вампиры средней полосы" пропала сцена с шуткой про Гагарина

Из сериала "Вампиры средней полосы" вырезали сцену, которая успела стать мемом. В эпизоде фигурирует также являющаяся популярной в интернете фраза "Юра, прости нас, мы все проср***", обращенная к Юрию Гагарину.

На внезапную цензуру обратил внимание киноблогер BadComedian (Евгений Баженов). Он сам сериал не смотрел, но эпизод, ставший популярным в интернете, видел. Для обзора на другой фильм ему захотелось использовать отрезок из "Вампиров".

"Нахожу в инете фрагмент с этим мемом. Пишут, что второй сезон вампиров. Как добропорядочный гражданин захожу на официальный сайт тех, кто сериал делал (START), оплачиваю подписку и пытаюсь эту сцену найти. Раз прощелкал - не нашёл. Два прощелкал - не нашёл. На всякий случай щёлкаю первый сезон, дополнительные материалы, рекламные ролики. ЭТОЙ СЦЕНЫ НЕТ", - пишет BadComedian.  

При этом в интернете можно найти рецензии на эпизод, описание сцены, скриншоты. "Значит, у меня не шиза. РоскомПозор конечно случался, с тем же фильмом "Айта", но не с заезженным мемом же!" – пишет обозреватель.

Сцена из сериала Вампиры средней полосы.(2023)|фото: скриншот кадра из сериала "Вампиры средней полосы" / START / Telegram-канал [BadComedian]

Он не смог найти серию с этой сценой ни у пиратов, ни на официальных сайтах вроде "Кинопоиска", помогли только торренты.

"Авторы сего поступка, поясните, пожалуйста, что опаснее, фраза "ЮРА, мы всё просрали" или радуга?" – спрашивает Баженов у причастных к изъятию сцены.

В сцене персонаж Юрия Стоянова – дедушка – идет по подворотне, где подростки рисуют граффити. Сначала он хочет их разогнать, а потом видит рисунок и соглашается с ним, а потом берет баллончик, чтобы закончить фразу.

Теги: вампиры средней полосы, юрий гагарин, badcomedian


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