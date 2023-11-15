Доллар впервые с июля стоит меньше 90 рублей

Впервые за три с половиной месяца доллар на Мосбирже стоит меньше 90 рублей. На старте торгов в среду, 15 ноября, курс доллара снизился на 0,67% ко вчерашнему дню и составил 89,99 руб. Так "дешево" американская валюта не стоила с 27 июля. Также снижается курс евро, но не так радикально – до 97,79 руб.

Аналитики не считают эту ситуацию устойчивым трендом и говорят об эффекте от повышения цен на нефтяном рынке. Также свое дело делает высокая ключевая ставка (15%) и снижение спроса на импорт на ее фоне. Еще один фактор – требование о продаже валютной выручки экспортеров.