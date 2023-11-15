15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Гинцбург: Обновленный "Спутник" может появиться в декабре

Клинические испытания обновленного "Спутника" завершились, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, "Спутник лайт" может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря, "если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов". Об этом передает РИА Новости.

В октябре Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" утратила защитные свойства против COVID-19. Он отметил, что "исходная вакцина защищала от коронавируса в течение первых двух лет". По словам академика, от штамма "кракен" "Спутник" уже не защитит, поэтому требуется изменение антигенного состава вакцины, чем сейчас и занимаются ученые.

Позже Роспотребнадзор заявил, что вакцинация от коронавируса сейчас не требуется, поскольку сегодняшние штаммы болезни не несут рисков значимых осложнений.

Теги: спутник, вакцина, гинцбург


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