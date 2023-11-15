15 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Роскомнадзор – это не только блокировки ресурсов": службе исполнилось 30 лет

Владимир Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием. В телеграмме главы государства говорится, что ведомство занимается "обеспечением информационного суверенитета России".

"Сегодня ваша компетентная, ответственная, слаженная работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы. В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение", - говорится в телеграмме президента России.

Путин в очередной раз заявил, что Роскомнадзор должен противодействовать экстремистской идеологии, "попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь".

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем поздравлении попытался напомнить, что "Роскомнадзор - это не только блокировки ресурсов, нарушающих наше законодательство, сколько обеспечение надежной и качественной связи, устойчивой работы интернета, сайтов и приложений". "РКН сегодня - это технологичный, современный и очень важный орган государственной власти", - считает депутат.

Теги: роскомнадзор, поздравление, владимир путин


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