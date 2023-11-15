15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловское УФАС признало рекламу "Альфа-банка" и "Билайн" ненадлежащей

Суды поддержали решение Свердловского УФАС России о признании рекламы "Альфа-банка" и "Билайн" ненадлежащей.

Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве региона, компании распространяли рекламу более чем 26 тысяч абонентов Свердловской области. Однако в управление обратился только один абонент "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") с жалобой на получение на его телефонный номер рекламы "Альфа-банка". При этом клиентом банка уралец не был.

Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе и установило, что ПАО "ВымпелКом" и АО "Альфа-банк" распространяли рекламу совместно. В банке антимонопольщикам заявили, что только определили содержание SMS, а списки рассылки формировал "ВымпелКом". В компании, в свою очередь, сообщили, что абонент при заключении договора не отказался от рекламы оператора и третьих лиц, что было расценено как согласие на получение рекламы.

Мобильный телефон в руке(2023)|Фото: Накануне.RU

В итоге комиссия УФАС признала обе компании нарушившими закон о рекламе. Суды первой и апелляционной инстанции подтвердили законность решения и постановления в отношении "ВымпелКом", а Арбитражный суд Москвы признал назначенный "Альфа-банку" штраф законным и обоснованным.

После этого номер уральца исключили из рекламной рассылки.

Напомним, в прошлом году Свердловское УФАС оштрафовало другой банк из-за рекламной рассылки на 10 тысяч номеров.

Теги: УФАС, банк, реклама, дело


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