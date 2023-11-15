Последствия "вандального" ремонта? В Екатеринбурге дерево рухнуло на проезжавший автомобиль

У дома №3 на улице Мельковской в Екатеринбурге огромное дерево упало под тяжестью собственного веса. Об этом Накануне.RU рассказали очевидцы.

По их словам, в безветренную погоду дерево внезапно рухнуло на капот проезжавшего автомобиля. Машина уехала своим ходом, однако, судя по фото, удар был сильным - дерево прогнуло ограждение, а его ветви дотянулись до забора многоквартирного дома.

И хотя дерево может быть старым, но местные жители не исключают, что причиной падения стали недавно проведенные работы - на прошлой неделе дорожники ремонтировали теплотрассу и вырыли яму впритык к корням.

Накануне.RU обратилось в УК РЭМП Железнодорожного района. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.