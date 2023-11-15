Последствия "вандального" ремонта? В Екатеринбурге дерево рухнуло на проезжавший автомобиль

15 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Последствия "вандального" ремонта? В Екатеринбурге дерево рухнуло на проезжавший автомобиль

У дома №3 на улице Мельковской в Екатеринбурге огромное дерево упало под тяжестью собственного веса. Об этом Накануне.RU рассказали очевидцы.

По их словам, в безветренную погоду дерево внезапно рухнуло на капот проезжавшего автомобиля. Машина уехала своим ходом, однако, судя по фото, удар был сильным - дерево прогнуло ограждение, а его ветви дотянулись до забора многоквартирного дома.

Упавшее дерево на ул. Мельковская, 3 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Упавшее дерево на ул. Мельковская, 3 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

И хотя дерево может быть старым, но местные жители не исключают, что причиной падения стали недавно проведенные работы - на прошлой неделе дорожники ремонтировали теплотрассу и вырыли яму впритык к корням.

Упавшее дерево на ул. Мельковская, 3 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Упавшее дерево на ул. Мельковская, 3 в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Накануне.RU обратилось в УК РЭМП Железнодорожного района. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Теги: Екатеринбург, автомобиль, ремонт, дерево, Мельковская


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}