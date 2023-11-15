15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В старинной усадьбе в Екатеринбурге открылся детский творческий центр

Во вторник в Екатеринбурге открылся центр художественного и хорового творчества "Арена детства". Он находится в самом сердце города на улице 8 Марта, 25, в объекте культурного наследия регионального значения "Дом Рязанова И.Д." и "Две лавки".

Еще в 2021 году администрацией Екатеринбурга было принято решение о проведении комплексных реставрационных работ и приспособлении здания для современного использования. За это время там был отреставрирован фасад и цоколь здания, заменена кровля, окна и двери. Также была проведена перепланировка, восстановлена лепнина на потолках, мраморная лестница и подоконники.

объект культурного наследия регионального значения "Две лавки" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

В основном здании на первом этаже расположился городской совет ветеранов. На втором этаже будет заниматься хор мальчиков и юношей "Созвездие". Они получили в пользование кабинеты для индивидуальных занятий, хоровые классы, студии театрального творчества и актерского мастерства, студию звукозаписи и большую костюмерную. А в пристрое к основному зданию открылось молодежное пространство – коворкинг под названием "8MARTA25". Согласно задумке, пространство должно стать центром творческих и социальных молодежных инициатив.

хор мальчиков и юношей "Созвездие"(2023)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала журналистам заведующая центром художественного и хорового творчества "Арена детства" Элеонора Усова, ремонт здания прошел очень быстро.

"Мы начинали заниматься в этом же здании и занимались года два. Но поскольку здание требовало реконструкции, мы съехали на какое-то время. То, что мы вернемся сюда после ремонта, предполагалось изначально. Здесь будут заниматься гитаристы, проводиться уроки по фортепиано, актерскому мастерству, сольфеджио. Есть очень замечательный хоровой класс", - сообщила Усова.

На открытие приехал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ему провели экскурсию по всем помещениям. Мэр остался доволен увиденным.

Алексей Орлов(2023)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня свой дом обрели ребята – хор мальчиков "Созвездие". Это целая "Арена детства". Это новые подходы к воспитанию наших детей, которые позволят – а я в этом не сомневаюсь – получить настоящих лидеров, настоящих патриотов нашей страны", - отметил Орлов.

Он напомнил, что год назад был завершен ремонт фасадов этого здания.

"Чуть меньше трех лет назад, когда мы впервые зашли на эту площадку, здесь был очень унылый вид, безобразное состояние. При этом памятник уникальный, имеет очень красивую и хорошую историю. Усадьба Рязанова находится в самом сердце Екатеринбурга, и было бы неправильно держать ее и дальше в таком виде. Поэтому мы приняли решение, что нужен новый дом нашему городскому совету ветеранов, и они будут хорошо соседствовать с нашими детьми", - рассказал глава.

Алексей Орлов(2023)|Фото: Накануне.RU

Мэр добавил, что в год 300-летия столицы Урала усадьба Рязанова начинает новый этап своей жизни.

"Здесь появился настоящий дом для екатеринбуржцев всех возрастов и поколений. Я считаю, что это соседство будет очень интересным", - заключил Алексей Орлов.

хор мальчиков и юношей "Созвездие"(2023)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов и ветераны(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: усадьба, центр, дети, ветераны, Орлов, Екатеринбург


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