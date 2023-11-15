В Перми задержали женщину, пытавшуюся совершить поджог военкомата

В Перми пресекли попытку поджога военкомата, сообщает Properm.ru со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел поздно вечером, 14 ноября. Полиция задержала подозреваемую. Ей оказалась безработная женщина, сообщается, что военкомат она якобы пыталась сжечь из-за угроз в мессенджере, которые ей писали некие "siloviki-анонимы".

Совершить преступление подозреваемая не смогла. Ее задержали еще до того, как она бросила емкости с зажигательной смесью.

Предварительно ей вменяют "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Мера пресечения будет избрана 16 ноября.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Перми задержали студента колледжа предпринимательства и сервиса, готовившего поджог военкомата по Индустриальному и Дзержинскому районам города. Молодой человек еще с августа готовил коктейли Молотова. Подозреваемого отправили в СИЗО.

Еще раньше был случай поджога здания военкомата в Кировском районе. Двое поджигателей были признаны виновными в госизмене и отправлены на 11 лет в колонию строгого режима.