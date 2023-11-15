15 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Замглавы "Россетей" осмотрел объекты компании в Екатеринбурге

Заместитель генерального директора ПАО "Россети" Владимир Харитонов в рамках рабочего визита в Екатеринбург посетил Центр управления электросетевой инфраструктурой Свердловской области, производственные базы и энергообъекты ПАО "Россети Урал" и филиала ПАО "Россети" – МЭС Урала.

(2023)|Фото: Россети Урал

В Центре управления сетями филиала "Свердловэнерго" Харитонову продемонстрировали новейшую систему оперативно-технологического управления, созданную исключительно на основе отечественных технических решений. Замглавы компании провел рабочее совещание по актуальным вопросам деятельности компании "Россети Урал".

(2023)|Фото: Россети Урал

Во время посещения производственных объектов он осмотрел подстанции 220 кВ "Калининская", 110 кВ "Новокольцовская" и "Белоречка", стояночные боксы службы механизации и транспорта, склады материально-технического хранения Центральных электрических сетей филиала "Свердловэнерго", рабочие площадки и места отдыха персонала Белоярского района электрических сетей. Заместитель Генерального директора ПАО "Россети" также пообщался с сотрудниками, в том числе задал вопросы об уровне удовлетворённости созданными санитарно-бытовыми условиями, графике работы и ее содержании, о качестве выдаваемой спецодежды.

(2023)|Фото: Россети Урал

"Вижу, что есть не только планы по улучшению условий труда и развитию персонала, но и четкое видение их реализации. Главное в нашей работе – это люди, сохранение коллектива. И ключевая задача – создать максимально благоприятные и безопасные условия для работы", – отметил Владимир Харитонов.

(2023)|Фото: Россети Урал

Кроме того, он посетил Учебный центр "Россети Урал" и ознакомился с направлениями программ по подготовке и повышению квалификации кадров, осмотрел учебные классы и лаборатории, оснащенные современным отечественным оборудованием, применяемым в работе. Также Владимир Харитонов провел рабочее совещание по вопросам деятельности блока управления персоналом и организационного развития. Участники обсудили профориентационную работу с учебными заведениями, систему подбора и развития сотрудников компании "Россети Урал", формирование кадрового резерва, актуальные вопросы экономики труда и социальной политики.

(2023)|Фото: Россети Урал

Генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор отметил, что компания ведет системную кадровую работу, уделяя большое внимание самым отдаленным подразделениям. "Молодежь и их карьерный рост в компании, особенно в производственном блоке – приоритет. Важно, чтобы молодые специалисты проходили весь путь с самого начала, изучали все процессы на практике и вникали во все нюансы профессии. Именно такой подход позволяет формировать слаженную команду профессионалов, которая является основной для дальнейшего роста компании", – подчеркнул Александр Пятигор.

Теги: Россети Урал, визит, владимир харитонов


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