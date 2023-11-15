Замглавы "Россетей" осмотрел объекты компании в Екатеринбурге

Заместитель генерального директора ПАО "Россети" Владимир Харитонов в рамках рабочего визита в Екатеринбург посетил Центр управления электросетевой инфраструктурой Свердловской области, производственные базы и энергообъекты ПАО "Россети Урал" и филиала ПАО "Россети" – МЭС Урала.

В Центре управления сетями филиала "Свердловэнерго" Харитонову продемонстрировали новейшую систему оперативно-технологического управления, созданную исключительно на основе отечественных технических решений. Замглавы компании провел рабочее совещание по актуальным вопросам деятельности компании "Россети Урал".

Во время посещения производственных объектов он осмотрел подстанции 220 кВ "Калининская", 110 кВ "Новокольцовская" и "Белоречка", стояночные боксы службы механизации и транспорта, склады материально-технического хранения Центральных электрических сетей филиала "Свердловэнерго", рабочие площадки и места отдыха персонала Белоярского района электрических сетей. Заместитель Генерального директора ПАО "Россети" также пообщался с сотрудниками, в том числе задал вопросы об уровне удовлетворённости созданными санитарно-бытовыми условиями, графике работы и ее содержании, о качестве выдаваемой спецодежды.

"Вижу, что есть не только планы по улучшению условий труда и развитию персонала, но и четкое видение их реализации. Главное в нашей работе – это люди, сохранение коллектива. И ключевая задача – создать максимально благоприятные и безопасные условия для работы", – отметил Владимир Харитонов.

Кроме того, он посетил Учебный центр "Россети Урал" и ознакомился с направлениями программ по подготовке и повышению квалификации кадров, осмотрел учебные классы и лаборатории, оснащенные современным отечественным оборудованием, применяемым в работе. Также Владимир Харитонов провел рабочее совещание по вопросам деятельности блока управления персоналом и организационного развития. Участники обсудили профориентационную работу с учебными заведениями, систему подбора и развития сотрудников компании "Россети Урал", формирование кадрового резерва, актуальные вопросы экономики труда и социальной политики.

Генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор отметил, что компания ведет системную кадровую работу, уделяя большое внимание самым отдаленным подразделениям. "Молодежь и их карьерный рост в компании, особенно в производственном блоке – приоритет. Важно, чтобы молодые специалисты проходили весь путь с самого начала, изучали все процессы на практике и вникали во все нюансы профессии. Именно такой подход позволяет формировать слаженную команду профессионалов, которая является основной для дальнейшего роста компании", – подчеркнул Александр Пятигор.