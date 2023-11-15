Режиссер Бондарчук считает, что в киноотрасли есть кадровый голод

Режиссер Федор Бондарчук полагает, что киноотрасль России сейчас испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок. По его мнению, проблема стоит довольно остро "особенно сейчас, когда количество проектов достигает каких-то заоблачных высот".

"Расписаны все, и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется", - сказал Бондарчук ТАСС.

Ранее россияне нашли замену кинотеатрам, из которых исчезли голливудские блокбастеры. Ритейлеры отмечают существенный рост спроса на видеопроекторы. В магазинах "М.видео-Эльдорадо" продажи видеопроекторов для домашнего кинотеатра по итогам восьми месяцев текущего года год к году выросли в пять раз. Похожая картина наблюдается у Wildberries и "Ситилинка". На Ozon с января по август рост продаж проекторов в штучном выражении год к году составил 330%, на "Мегамаркете" – 336%.

Всего на отечественном рынке за первое полугодие куплено 64 тыс. 700 проекторов, что на 82% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В денежном выражении рост продаж составил 52% – до $62,7 млн. Скорее всего, кратный рост у ряда ритейлеров произошел в отдельных категориях проекторов – дешевых, на которые приходится около 40% российского рынка в штучном выражении. Граждане начали скупать видеопроекторы для комфортного просмотра фильмов на диване.