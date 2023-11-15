15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Рост цен на турпутевки ожидается в 2024 году

В России с 2024 года ожидается подорожание туристических путевок.

Представители турбизнеса указали, что этому поспособствуют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например, для возвращения их из-за границы. До 31 декабря текущего года на взимание платы действует мораторий от 2020 года на фоне эпидемии коронавируса. С тех пор он продлевался ежегодно. Как заявили в Минэкономразвития, в следующем году его пролонгация не планируется. Соответственно расходы турбизнеса вырастут, что скажется на стоимости путевок.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе обратилась за поддержкой в Госдуму. Она указала, что освобождения от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд - один из наиболее актуальных вопросов, касающихся подавляющего большинства туроператоров и требующих решения. Данная льгота является существенной мерой поддержки российского турбизнеса, следует из обращения.

Ломидзе считает, что продление льготы никак не скажется на самих туристах, поскольку уже накоплено достаточно средств для компенсаций в форс-мажорных ситуациях, включая банкротство туроператоров, сообщают "Известия".

Напомним, за девять месяцев этого года россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем год назад. Речь идет о 21 млн поездок за январь-сентябрь 2023 года.

Теги: турпутевки, туризм, туристы


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