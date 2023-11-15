Госдума рассмотрит законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг

16 ноября Госдума России может принять проект закона, который позволит банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и допускает хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах.

Как заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров, разработка документа осуществлялась при участии Банка России. Работа велась больше года.

14 ноября законопроект был поддержан комитетом Госдумы по финансовому рынку, заявил председатель комитета Анатолий Аксаков, сообщают "Ведомости".

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее Федеральная налоговая служба, которая получила расширенные права доступа к данным, имеющим статус банковской тайны, сообщила об отсутствии в этом случае каких-либо рисков для добросовестных россиян.