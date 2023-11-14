Диагностика и профилактика: Во Владимирской области мероприятия по обеспечению ветеринарного благополучия проводят комплексно

В пресс-центре Правительства Владимирской области прошла пресс-конференция начальника инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Александра Григорьева. Он подробно рассказал о мероприятиях по обеспечению ветеринарного благополучия в регионе.

Александр Григорьев рассказал, как ведётся борьба с опасными для животных и человека заболеваниями, такими как бруцеллёз, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, оспа овец и туберкулёз домашних животных.

Во Владимирской области эти задачи решаются комплексно, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Проводятся диагностические и профилактические мероприятия. Они определены специальными правилами, направленными на недопущение распространения опасных заболеваний. Важное направление – вакцинация животных от потенциальных вирусных угроз. Причём иммунизируются не только домашние, но и дикие животные в лесах. А ещё проводится регулярное обследование поголовья. Если вдруг вирус, предпринимаются срочные меры.

«Этим летом ветслужба и сельхозтоваропроизводители испытывали серьёзный прессинг, связанный с африканской чумой свиней. Было зафиксировано 10 случаев, 6 из них – в личных подсобных хозяйствах. Мы проводили мероприятия по изъятию и уничтожению поголовья в 20-километровой зоне. Было изъято 220 голов. Их владельцы получили положенную компенсацию. Серьёзная нагрузка на областной бюджет, но это необходимая мера для того, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе», – отметил Александр Григорьев.

Мониторинг по АЧС ведётся на постоянной основе. В этом году проведено уже около 2 тыс. соответствующих исследований. Налажена работа по исследованию всех добытых кабанов. В этом году их было более 500. К слову, все результаты проб – отрицательные.

Серьёзную угрозу представляет бешенство животных. Традиционно заболевание имеет природно-очаговый характер. В регионе главные переносчики инфекции – дикие лисы. В этом году зарегистрировано 34 случая бешенства, половина из них – именно заболевшие лисы.

«Все случаи заболевания домашних животных связаны с контактом с дикими зверями. Рекомендуем владельцам домашних животных прививать питомцев против этого особо опасного заболевания», – подчеркнул глава инспекции.

На вопрос журналистов о борьбе с оспой овец Александр Григорьев сообщил, что в регионе от этой болезни провакцинировано всё поголовье (хотя ветправила подразумевают иммунизацию животных только в угрожаемых зонах). В следующем году решено продолжить этот курс и вновь провести 100-процентную вакцинацию.

Ещё одно важное направление работы ведомства – борьба с лейкозом крупного рогатого скота. Это заболевание не является особо опасным, но наносит серьёзный экономический ущерб сельхозтоваропроизводителям. Усилия вознаграждаются: год от года показатели улучшаются. Сельхозпредприятия оздоравливаются и получают возможность реализовывать молочную продукцию, в том числе сырую. Таким образом, соблюдение санитарных норм напрямую влияет на торгово-экономический потенциал сельхозпредприятий региона. И в целом обеспечение благоприятной эпизоотической ситуации во Владимирской области остаётся одним из ключевых приоритетов.