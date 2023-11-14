14 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Завершился конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области» 2023 года

Накануне во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы состоялся финал конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области». Выступления участников оценивали первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов, заместители председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин и Роман Кавинов, министр внутренней политики Татьяна Адулова, начальник управления государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Сергей Терехов, председатель областной Общественной палаты Анатолий Аннин, главный редактор «Владимирских ведомостей» Юлия Козлова и другие эксперты.

«Конкурс проводится уже много лет, и за это время сложились определённые традиции его проведения: сформировался пул экспертов, преподаватели академии на всех этапах помогают участникам дорабатывать свои проекты, делать их яркими, интересными, а главное - социально значимыми. В этом году уровень участников конкурса на порядок выше обычного, и это говорит о том, что уровень профессионализма госслужащих повышается. Наши цели – увидеть сотрудников, которые могут посмотреть шире на актуальные проблемы, и поощрять инициативных. Вы все уже победители, желаю успехов в дальнейшей реализации ваших инициатив», – обратился к финалистам Дмитрий Лызлов.

гражданский служащий(2023)|Фото: avo.ru

Первый заместитель Губернатора поблагодарил коллектив Владимирского филиала академии за помощь в проведении конкурса. 

В ходе предыдущих двух конкурсных этапов участники прошли тестирование знаний законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе, истории и географии Владимирской области, русского языка, а также тренинг на оценку личностных качеств и командообразование. В финал вышло семь представителей органов власти региона, где они защищали свои проекты. Новшество конкурса в 2023 году – его участниками стали представители не только исполнительной, но и законодательной власти. 

гражданский служащий(2023)|Фото: avo.ru

В результате лучшим государственным гражданским служащим Владимирской области признана начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями и некоммерческими организациями Министерства внутренней политики Анна Кузнецова с проектом в сфере создания полноценной инфраструктуры поддержки сектора НКО в регионе.

Второе место – у консультанта отдела по связям со СМИ управления по информационной работе и общественным связям Законодательного Собрания Надежды Яковлевой. Её проект посвящен формированию имиджа регионального представительного органа через официальный сайт и социальные сети. 

Третье место занял консультант, юрист Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Андрей Семенков с проектом сохранения объектов культурного наследия. 

Специальным призом Владимирского филиала РАНХиГС «За гуманизацию труда государственного гражданского служащего» за проект в сфере современных технологий поддержки психологического здоровья госслужащего была отмечена главный специалист-эксперт отдела приёма и обработки обращений Управления по работе с обращениями граждан Анастасия Остапец, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

 

Теги: государственный служащий, конкурс, эксперты, тестирование знаний


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