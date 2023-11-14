Два города Владимирской области в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», их бюджеты пополнятся федеральными грантами по 17 млн рублей

Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Два из 50 призовых мест заняли города Владимирской области – областная столица и Муром. Проекты победителей конкурса не только получают денежное вознаграждение, но и публикуются в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах и направляются во все регионы. Тиражирование успешного опыта призвано обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.

«Российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чём свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10 процентов больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за всё время проведения конкурса», – отметил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала заявки рассматривались на региональном уровне, а затем направлялись на федеральный этап. По итогам голосования федеральной конкурсной комиссии в число победителей в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» вошёл город Владимир. Он занял 4 место в I категории «Городские округа» с проектом «Полиформатный межнациональный проект «Этот День Победы». Из федерального бюджета областному центру будет выделено 17 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Также в I категории и на 4 место, только в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», был отобран округ Муром. В заявке муниципального образования отражена практика повышения его туристической привлекательности посредством ремонта и сноса ветхих зданий. Уникальность муромской практики оценила и региональная комиссия конкурса: на развитие округа уже направлены средства областного бюджета в размере 2 млн рублей. По итогам федерального этапа конкурса Муром получит ещё 17 млн рублей – уже из федерального бюджета.

Средства будут доведены до муниципалитетов до конца этого года, чтобы они могли направить их на своё развитие.

«После того, как Губернатор Александр Александрович Авдеев учредил призовой фонд конкурса, увеличилось количество заявок и выросло качество их подготовки. Как результат – 39 заявок от муниципальных образований на региональном этапе в 2023 году. Лучшие из них направлены на федеральный этап. Впервые за всё время проведения конкурса с 2017 года муниципалитеты нашего региона занимают призовые места на уровне федерации», – сообщила министр внутренней политики Татьяна Адулова.