"ЮТэйр" пополнит парк вертолетов

"ЮТэйр" пополнит авиапарк 15 вертолетами семейства Ми-17 производства холдинга "Вертолеты России". Речь идет о сотрудничестве по контракту с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

ГТЛК и "ЮТэйр" подписали акты передачи первых пяти вертолетов сегодня на выставке "Транспортная неделя" в Москве. Еще 10 вертолетов перевозчик планирует принять до конца 2023 г.

Новые вертолеты будут обслуживать заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России, сообщает перевозчик в своем telegram-канале.