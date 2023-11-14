Адвокат подтвердил, что соучастник убийства Политковской участвует в СВО

Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, воюет в зоне спецоперации, это подтвердил его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, Хаджикурбанов заключил контракт, после чего был помилован.

"Затем он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений", - приводит слова адвоката РИА Новости.

Он напомнил, что Хаджикурбанов имеет большой боевой опыт и с самого начала процесса не признавал вину.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что участник убийства Анны Политковской Хаджикурбанов оказался в зоне боевых действий еще в конце 2022-го. Он досрочно освободился из колонии.

Политковскую, известную своими журналистскими расследованиями, застрелили в подъезде собственного дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие посчитало недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. В 2017 году стало известно, что Лом-Али Гайтукаев умер в колонии.