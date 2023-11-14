Андрей Филатов тепло поздравил юных сургутян-призеров Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о том, что сургутские школьники стали призерами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Это флагманский проект "Движения Первых". Конкурс входит в линейку мероприятий президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Накануне в международном детском центре "Артек" состоялся финальный этап "Большой перемены". Участие приняли полторы тысячи школьников со всей страны. Ребята учились грамотно презентовать свои таланты, разрабатывали кейсы, создавали и защищали проекты в командах.

В итоге учащиеся "Лаборатории Салахова" Ева Смирнова и Ева Фот, представитель сургутского естественно-научного лицея Арина Саламатина, Вячеслав Шаров из лицея №3 стали призерами конкурса. Получили денежные призы – от 100 до 200 тыс. руб. на реализацию проектов.

"Это позволило школьникам заработать и дополнительные баллы в портфолио при поступлении в высшие учебные заведения. Поздравляю с новым достижением учащихся, их родителей и наставников", - написал Андрей Филатов на своей странице "ВКонтакте" и телеграмм-канале и тепло поздравил юных сургутян с их достижениями.