Андрей Филатов тепло поздравил юных сургутян-призеров Всероссийского конкурса "Большая перемена"

14 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/filatov_surgut/1830?single

Андрей Филатов тепло поздравил юных сургутян-призеров Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о том, что сургутские школьники стали призерами Всероссийского конкурса "Большая перемена".

движение первых(2023)|Фото Пресс-служба МДЦ "Артек"

Это флагманский проект "Движения Первых". Конкурс входит в линейку мероприятий президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Накануне в международном детском центре "Артек" состоялся финальный этап "Большой перемены". Участие приняли полторы тысячи школьников со всей страны. Ребята учились грамотно презентовать свои таланты, разрабатывали кейсы, создавали и защищали проекты в командах.

движение первых, призер(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut/1830

В итоге учащиеся "Лаборатории Салахова" Ева Смирнова и Ева Фот, представитель сургутского естественно-научного лицея Арина Саламатина, Вячеслав Шаров из лицея №3 стали призерами конкурса. Получили денежные призы – от 100 до 200 тыс. руб. на реализацию проектов.

движение первых, призер(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut/1830

"Это позволило школьникам заработать и дополнительные баллы в портфолио при поступлении в высшие учебные заведения. Поздравляю с новым достижением учащихся, их родителей и наставников", - написал Андрей Филатов на своей странице "ВКонтакте" и телеграмм-канале и тепло поздравил юных сургутян с их достижениями.

движение первых, призер(2023)|Фото: t.me/filatov_surgut/1830?single

Теги: Андрей Филатов, школьники, призеры, большая перемена


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}