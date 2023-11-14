УрФУ отказывается принимать обратно студента из Туркменистана даже после решения суда

УрФУ, вероятно, продолжает игнорировать решение суда, постановившего, что именно на вузе лежит ответственность за несвоевременную подачу документов на регистрацию студента из Туркменистана Ишангулы Ярашгулыева. Из-за нее парень попал под отчисление, однако после выигранного суда, у студента 4 курса появилась надежда закончить обучения. К сожалению, вчера в университете ему в очередной раз сообщили об отчислении.

Как сообщает юрист Марина Ермакова, вставшая на сторону 25-летнего студента, 13 ноября к нему подошел замдекана и сказал, что с 15 по 18 ноября его ждет отчисление. На сегодняшний день у Ишангулы имеется два долга - на текущую сессию и старый. Парень подготовил курсовую, подготовился к экзамену и договорился с преподавателем о пересдаче, однако последний дважды проигнорировал назначенное время и вовсе не появлялся в эти дни в университете.

"Ишангулы оба дня с 10.00 и до вечера безрезультатно ждал ее у кабинета. Я предполагаю, что ее сверху попросили не приходить, чтобы не дать ему возможность сдать экзамен", - передает слова Ермаковой ЕАН.

Юрист также получила ответ от МВД, в котором говорится, что УрФУ до сих пор не подал документы на регистрацию и получение визы Ишангулы. Все это, несмотря на то, что суд признал халатность вуза и 13 ноября постановил в срок до 17 ноября исправить свою оплошность. В противном случае на УрФУ ляжет штраф в соответствии со ст. 116, 122 КАС РФ "Меры процессуального принуждения к исполнению решения суда".

"Я думаю, что проректору по международным связям Сергею Тушину суд не указ. Из-за того, что мы придали это дело огласке, обратились в суд и там победили, он пошел на принцип и решил избавиться, несмотря ни на что, от этого студента", - предположила юрист.

Напомним, что еще весной текущего года парень подал документы в вуз на продление визы, однако сотрудники университета по неизвестной причине не передали документы дальше в соответствующие инстанции. Студенту предложили на три месяца вернуться на родину и после приехать, однако путешествие в обе стороны обошлось бы в 100 тыс. - таких денег у Ишангулы не было.

Дело было передано в суд, и благодаря президенту Уральской ассоциации беженцев Людмиле Лукашевой, вину УрФУ удалось доказать. После Ишангулы позвонила директор Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ Елизавета Сыскова, однако, когда парень пришел к ее кабинету, там уже ждали двое полицейских, которые увезли студента в ОП №3. На студента оформили протокол за незаконное пребывание в стране, который после суд признал незаконным.

Напомним, что похожая история произошла с другим уральским вузом. Студента РАНХиГС также незаконно отчислили, отказав в академическом отпуске. В тот раз дело также перешло в судебную плоскость.