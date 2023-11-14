СМИ: Кремль определился с главой штаба в случае участия Путина в выборах

Глава Управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин будет руководить избирательным штабом Владимира Путина в случае выдвижения действующего президента на новый срок, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, список тех, кто войдет в штаб, практически сформирован. В их числе сотрудники нескольких кремлевских управлений, представители «Единой России» и ОНФ.

Издание отмечает, что структура публичного штаба, скорее всего, будет похожа на существовавшую перед выборами президента в 2018 году. Тогда Ярин также отвечал за работу штаба.

Также РБК пишет, что Ярин не станет публичной фигурой, как и и другие чиновники. Медийные функции будут выполнять сопредседатели штаба, кандидатуры которых пока не определены.

Напомним, ранее стало известно, что внутриполитический блок Администрации президента (АП) России якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений на этот счет не принималось.

По данным источников СМИ, Совет Федерации может объявить дату выборов президента в декабре — предположительно, на 17 марта 2024 года.