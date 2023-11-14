ЦБ: Мошенники ополчились на глав крупных компаний

Банк России выявил новую уловку мошенников: они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ.

Эта схема в основном рассчитана на глав крупных компаний, сообщили РИА Новости в ЦБ. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лже-сотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, раскрыли детали схемы в ЦБ.

Напомним, в конце октября 2023 г. управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества. Цель махинаций – получение от сотрудников госучреждений персональных данных ради хищения денег. Преступники используют подменные номера телефонов и аккаунты в соцсетях. Получив необходимые сведения, мошенники говорят жертвам о якобы проводимой правоохранительными органами проверке, после чего заставляют перевести им деньги или "отписать" имущество.

В марте 2023 г. стало известно, что за 2022 г. Росфинмониторинг вместе с правоохранительными органами прекратили работу 11 финансовых пирамид. Было заведено более 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников. Отмечалось, что самыми распространенными схемами у мошенников к началу 2023 г. являлись получение кредитов по поддельным документам, заключение договоров без намерения их исполнять, телефонное мошенничество и создание сайтов-двойников крупных компаний и магазинов.