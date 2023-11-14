В СПЧ раскритиковали предложение Минобрнауки снизить стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов

Минобрнауки, предложившее снизить стоимость экзамена по русскому языку для мигрантов, предлагает совершенно непонятное с государственной точки зрения решение. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ведомство предложило установить для мигрантов единую стоимость экзаменов в размере 1 тыс. рублей по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу. Сейчас для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить 5,9 тыс. рублей за экзамен, а для разрешения на работу или патент - 3,8 тыс.

На что направлены предлагаемые изменения?

"Неужели такое нелогичное решение было принято по итогам проверки Рособрнадзора, в ходе которой во всех 13 вузах, где аккредитовывают мигрантов для получения гражданства, выявлены нарушения?.. Мало того, что большинство мигрантов и их работодателей не платят налоги и соцвыплаты, они еще и сборы в бюджет решили уменьшить", - написал Кабанов.

Он указывает на то, что эта сфера предельно коррумпированная. А сейчас в публичном пространстве появляется все больше новых лиц миграционного лоббизма, которые раньше были не столь очевидны.

Ранее Кабанов раскритиковал то, что Минпросвещения закрепило право школ на включение в учебный план курсов по изучению русского языка для детей мигрантов. По его мнению, ведомство формально отреагировало на острейшую проблему, повесив все на школы.