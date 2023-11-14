14 Ноября 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Полевской трубач&quot; / t.me/polevskoy_trubach

В уральском селе подростки издевались над пенсионером

В свердловском селе Полдневая подростки измывались над пожилым уральцем. Свои издевательства школьники записали на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Полевской трубач".

По словам источника, инцидент произошел около двух недель назад у местного магазина. Видео якобы снимала 17-летняя девушка, а в роли хулигана якобы выступил 15-летний школьник из деревни Кладовка. На записи, подросток в окружении большой компании толкает пенсионера (пьяного - по его же словам) в снег, сбивает с ног, не давая встать, пинает ногой в грудь, плюет на него. Все это сопровождается нецензурной лексикой и угрозами с обеих сторон.

Издевательство подростками над пенсионером в селе Полдневная(2023)|Фото: скриншот видео с telegram-канала "Полевской трубач" / t.me/polevskoy_trubach

С чего именно начался конфликт, неизвестно. По словам источника, в полицию местный житель обращаться не хочет.

Теги: пенсионер, подростки, издевательства, Полдневая


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