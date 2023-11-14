В уральском селе подростки издевались над пенсионером

В свердловском селе Полдневая подростки измывались над пожилым уральцем. Свои издевательства школьники записали на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Полевской трубач".

По словам источника, инцидент произошел около двух недель назад у местного магазина. Видео якобы снимала 17-летняя девушка, а в роли хулигана якобы выступил 15-летний школьник из деревни Кладовка. На записи, подросток в окружении большой компании толкает пенсионера (пьяного - по его же словам) в снег, сбивает с ног, не давая встать, пинает ногой в грудь, плюет на него. Все это сопровождается нецензурной лексикой и угрозами с обеих сторон.

С чего именно начался конфликт, неизвестно. По словам источника, в полицию местный житель обращаться не хочет.