В Свердловской области назначены заместители министров образования и здравоохранения

В Свердловской области назначены два новых заместителя министров. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

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По данным канала, замминистра образования региона стал Денис Протасов. Ранее он занимал пост заместителя директора департамента молодежной политики.

Также новым замминистра здравоохранения назначена Елена Малявина. До этого она работала начальником отдела специализированной медицинской помощи.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре в правительстве Свердловской области произошли кадровые перестановки. Заместитель министра природных ресурсов и экологии – директор департамента лесного хозяйства региона Андрей Курьяков ушел в отставку.