14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали из России до заседания суда

Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали из России до заседания суда, об этом сообщает Properm.ru.

Ранее он получил уведомление об аннулировании вида на жительство (является гражданином Казахстана, последние восемь лет живет и работает в Перми, не привлекался к административной или уголовной ответственности). 9 ноября журналиста забрали полицейские, он был помещен в камеру "Центра временного содержания иностранных граждан".

Накануне, около 20.00 к нему в камеру пришли сотрудники органов и объявили о депортации. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава Иваненко в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан.

Суд должен был состояться сегодня, в 16.00. 10 ноября судья Свердловского райсуда приостановил решение об аннулировании ВНЖ, а также истребовал материалы, на основании которых было вынесено такое решение. Документы были переданы в Кировский райсуд, где с ним уже ознакомился судья.

Теги: журналист, Владислав Иваненко, депортация, аннулирование ВНЖ


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