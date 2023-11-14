14 Ноября 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Расходы на социальную сферу Свердловской области увеличат на 20 млрд рублей

Расходы на социальную сферу Свердловской области в 2024 году будут увеличены на 20 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, заявление прозвучало сегодня на заседании Законодательного собрания региона. Как отметил Куйвашев, в проекте областного бюджета на следующий год планируется увеличение его расходной части до 423 млрд рублей.

"Главным считаю ориентированность на решение вопросов социального развития. Финансирование социальной сферы увеличено почти на 20 млрд рублей – до 263 млрд. Это более 60% расходов областного бюджета. Что касается доходов, то мы рассчитываем, что они также преодолеют планку в 400 млрд рублей", - сказал губернатор.

В целом, по его словам, в 2024 году объем расходов на социальную защиту и поддержку населения превысит 96 млрд рублей.

Также сегодня Евгений Куйвашев анонсировал строительство восьми поликлиник на Среднем Урале, в том числе в Березовском, Арамили, Реже, Серове и других территориях. По его словам, в следующем году будут строиться школы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском и рабочем поселке Пышма. Кроме этого, в регионе построят и отремонтируют свыше 200 километров дорог.

Ранее сообщалось, что дефицит свердловского бюджета на 2024 год превысит 15 млрд рублей.

Теги: бюджет, расходы, губернатор


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