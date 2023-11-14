Спустя 12 лет. В Екатеринбурге будут судить очередного члена бандитской "Компании ДДТ", устранявшей конкурентов

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение очередного члена бандитской группировки "Компания ДДТ", которая еще в 2000-ых устраняла конкурентов в автобизнесе. Екатеринбуржец 1971 г.р. долгое время был в розыске, после того как продолжительное время следил за потенциальными жертвами компании и доносил заказчику о деталях их личной жизни и местоположения.

По версии следствия, обвиняемый вошел в преступное сообщество и возглавил законспирированное структурное подразделение, которое скрытно наблюдало за неугодными руководителю "Компании ДДТ" Равилю Хакимову лицами и организациями. Последний же, после предоставления ему полезной информации, планировал совершение преступлений.

В 1998 году у Хакимова с директорами ряда автосалонов "Компания ДДТ" возник конфликт из-за понесенных организацией убытков. Примерно до июня 2023 года глава бандитской группировки поручил причинить тяжкий вред здоровью одному из руководителей компании. Причиной послужил не только конфликт, но и желание устранить конкурента с рынка автотранспортных средств. Обвиняемый же должен был скрытно следить за потенциальной жертвой и установить его место жительства. Именно он около 22.00 17 июня 2003 года предоставил участнику группировки эту информацию, после чего на бизнесмена было совершено нападение: его множество раз ударили металлическими предметами по голове, туловищу и конечностям, а также выстрелили дробью в пояснично-крестцовую область, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Летом 2004 года Хакимов "заказал" гражданского - клиента автосалона, который неоднократно подавал иски в суд и жалобы в различные инстанции на компанию, якобы продавшую ему неисправный автомобиль. С июня по сентябрь 2004 года обвиняемый следил за квартирой и машиной екатеринбуржца, после чего передал всю собранную информацию "исполнителю". В результате 16 сентября на потерпевшего напали члены "Компании ДДТ" избили и нанесли открытую черепно-мозговую травму в виде открытого вдавленного проникающего перелома левой теменной области с повреждением твердой мозговой оболочки.

Глава и члены преступного сообщества были осуждены еще в июле 2011 года, однако "разведчика" долго не могли найти, из-за чего уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Его обвиняют в ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, организованной группой).

Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.