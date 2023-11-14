61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час

Большинство опрошенных россиян - 61% - поддерживают сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

16% опрошенных высказались против сокращенной рабочей недели. Они опасаются сокращения зарплаты при сохранении переработок.

Еще 23% респондентов затруднились оценить необходимость введения сокращенной недели. По их словам, в ряде организаций введен 48-минутный обеденный перерыв вместо часового, за счет этого в пятницу рабочий день и так сокращен.

Ранее сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшить продолжительность рабочего времени на час в неделю.

Летом в "Авито Работе"посчитали, что сокращенный рабочий день по пятницам практикуют в 39% российских компаний. Большинство организаций, которые идут на сокращение пятничного дня, отпускают сотрудников на час раньше (18%), еще 17% прощаются с работниками в 15-16 часов, в 4% случаев коллектив свободен уже в 13-14 часов.

Впрочем, 60% работодателей не делают никаких исключений – пятница у них на предприятии стандартный день с обычным графиком.