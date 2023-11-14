61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час

14 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час

Большинство опрошенных россиян - 61% - поддерживают сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

16% опрошенных высказались против сокращенной рабочей недели. Они опасаются сокращения зарплаты при сохранении переработок.

Еще 23% респондентов затруднились оценить необходимость введения сокращенной недели. По их словам, в ряде организаций введен 48-минутный обеденный перерыв вместо часового, за счет этого в пятницу рабочий день и так сокращен.

Ранее сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшить продолжительность рабочего времени на час в неделю.

Летом в "Авито Работе"посчитали, что сокращенный рабочий день по пятницам практикуют в 39% российских компаний. Большинство организаций, которые идут на сокращение пятничного дня, отпускают сотрудников на час раньше (18%), еще 17% прощаются с работниками в 15-16 часов, в 4% случаев коллектив свободен уже в 13-14 часов.

Впрочем, 60% работодателей не делают никаких исключений – пятница у них на предприятии стандартный день с обычным графиком.

Теги: рабочая неделя, опрос, Айрат Гибатдинов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}