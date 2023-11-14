14 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев "поговорил о важном" с выпускниками екатеринбургской школы

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел ученикам 10-11 классов очередной урок "Разговоры о важном", выбрав тему Конституции. Мероприятие прошло в преддверии 30-летия Конституции РФ, которое празднуется 12 декабря. В честь этого события депутаты "Единой России" организовывают классные часы в рамках "Разговоров о важном", проводимых в школах каждый понедельник.

Алексей Вихарев на уроке "Разговоры о важном" в школе №67 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Классный час прошел в школе №67 Екатеринбурга. Депутат подарил ученикам по печатной версии Конституции РФ, рассказал об ее истории, показал исторический фильм и обсудил Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году.

Алексей Вихарев на уроке "Разговоры о важном" в школе №67 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Школьники с интересом участвовали в дискуссии, отвечали на мои вопросы и задавали свои. Очень рад, что тема "30 лет Конституции РФ" оказалась для них интересной. Предлагаю и вам проверить свои знания о Конституции РФ. Кликайте по ссылке и проходите тест!" — поделился руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев на уроке "Разговоры о важном" в школе №67 Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что в 2020 году Алексей Вихарев принимал активное участие в информировании нескольких тысяч горожан о голосовании по поправкам к Конституции РФ. Депутат лично встречался с жителями района, а в его приемной на ул. Старых Большевиков, 29 был развернут информационный центр Орджоникидзевского района по вопросам голосования за поправки к Конституции.

Теги: Алексей Вихарев, Разговоры о важном, Конституция, школа, выпускник


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