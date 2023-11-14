В правительстве предложили переработать законопроект о химической кастрации педофилов

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности предложила партии ЛДПР переработать проект закона о химической кастрации педофилов.

Как отмечается в проекте отзыва, в настоящее время уже установлена возможность лечения данных лиц в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь. Таким образом, законопроект нуждается в концептуальной переработке, следует из проекта отзыва. При переработке законопроекта в правительстве предложили учесть позицию Верховного суда РФ, сообщает ТАСС.

В законопроекте депутаты от ЛДПР предлагали дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей о химической кастрации и включить ее в список принудительных мер медицинского характера, которые могут быть назначены судом. При этом химическая кастрация может быть применена к лицам, которые совершили сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Согласно документу, такая кастрация назначается после получения экспертного заключения об отсутствии возникновения вреда для физического здоровья или психического состояния.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.