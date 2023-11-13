Мэрия Екатеринбурга создала интерактивную карту нелегальных киосков

Администрация Екатеринбурга создала интерактивную карту, которая расскажет о нестационарной торговле в городе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на представленной карте обозначены все екатеринбургские НТО. Голубым цветом отмечены киоски, работающие законно на городской земле, темно-синим – расположенные на частной территории, а красным – нелегальные ларьки. При этом каждая точка, кроме последней категории, имеет описание с указанием даты заключения и окончания контракта, адреса, сезонности, площади и разрешенного вида деятельности (права на продажу той или иной продукции).

"Если жители уральской столицы заметят, что описание НТО не совпадает с его фактической деятельностью, например, вместо цветов ларек торгует едой, они могут сообщить об этом в администрацию своего района или в департамент потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга. Так же горожанам следует поступить, если они обнаружат киоск, не указанный на карте", - отметил глава департамента Максим Чаплыгин.

Напомним, в августе власти Екатеринбурга утвердили требования к внешнему виду городских киосков.