Пользователи Сбербанка столкнулись с трудностями при совершении переводов

У пользователей мобильного приложения Сбербанка возникли сложности с денежными переводами.

"Сервис временно недоступен. Попробуйте повторить операции через пять минут", - говорилось в сообщении при попытке совершить перевод другому клиенту банка.

Позже пресс-служба кредитной организации сообщила о восстановлении работы приложения.

Это не первый сбой в работе приложения Сбербанка за последнее время. 1 ноября клиенты сообщали о проблемах при входе в мобильное приложение банка. В конце октября пользователи приложения жаловались на аналогичные проблемы. Кроме того, в некоторых торговых сетях наблюдался сбой в работе эквайринга банка.