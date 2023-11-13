13 Ноября 2023
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Фото: Пресс-служба Кремля

Глава "Россетей" похвастался перед президентом суммой выручки

В Кремле встретились глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин и президент России Владимир Путин. Разговор шел, в частности, о готовности сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.

"Россети" курируют почти 2,5 млн км линий электропередачи. Суммарная мощность подстанций – 835 гигавольт-ампер. В организации трудятся более 230 тыс. сотрудников. Их зарплата в 2022 г. выросла на 16%. Средняя зарплата составляет 73,3 тыс. руб.

"Закончили прошлый год по выручке с ростом на 6,5%, она составила чуть более одного триллиона 180 млрд руб.", - сказал Рюмин.

Владимир Путин, Алексей Рюмеин(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

В 2022–23 гг. выявлено 23 тыс. бесхозных объектов. Сейчас их ставят на учет.

"У нас задач много, в 82 регионах мы работаем, но, конечно, основная задача – надежное прохождение осенне-зимнего периода 2023–24 гг., конечно, это исполнение всех инвестиционных планов, инвестиционных программ, окончание допэмиссии акций, мы должны до конца 2023 г. закрыть допэмиссию", - сказал Рюмин.

Прошлый период, 2022–23 гг., организация прошла "достаточно хорошо" – массовых отключений было меньше, чем в аналогичный период 2021–22 гг.

"В этом году мы также увеличиваем ремонтную программу, у нас она по плану где-то 91 млрд, но, я думаю, будет даже больше, чем 91 млрд", - сказал Рюмин.

Руководитель ПАО "Россети" Андрей Рюмеин(2023)|Фото: Пресс-служба Кремля

Теги: Андрей Рюмеин, "Россети", Владимир Путин


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