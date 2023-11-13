Приоритеты молодежной политики на 2024 год во Владимирской области определены

Накануне в Собинском районе, в спортивно-оздоровительном центре «Олимп», прошёл семинар-совещание работников сферы молодёжной политики Владимирской области. В нём приняли участие заместитель Губернатора Владимир Куимов, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина, руководители и специалисты муниципальных органов по делам молодежи, советники директоров школ по воспитанию, ответственные за воспитательную работу в вузах, руководители молодёжных НКО, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Сегодняшняя молодёжь региона, а это почти 320 тысяч человек, – активно участвует во всех социально-экономических процессах. Именно они совсем скоро станут новыми руководителями, уже сейчас создают свои предприятия и развивают бизнес, приходят на работу в школы и дома культуры, учреждения социальной сферы, администрации всех уровней. Важно поддержать их идеи и проекты, предоставить максимум условий для реализации самых амбициозных проектов. Мы всегда открыты и готовы обсуждать ваши предложения», – отметил Владимир Куимов.

Сфера молодёжной политики во Владимирской области переживает новый виток своего развития. В 2023 году Министерство образования и молодёжной политики провело более 30 крупных региональных мероприятий. Это и традиционные фестивали «Студенческая весна» для студентов вузов и колледжей, награждение стипендиатов областного Правительства «Надежда Земли Владимирской», областные школы добровольца. Многие мероприятия проведены впервые: Областная школа вожатых, Областной форум «Регион меняют люди» в рамках программы Росмолодёжи «Голос Поколений», обучающие семинары для добровольческих профилактических проектов. Вернулись популярные у молодёжи форматы: Фестиваль уличной культуры «Короли улиц», историко-культурный форум «Благодарная Россия».

В области в этом году 55 молодёжных инициатив по итогам конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» получили финансирование на общую сумму 5,2 млн рублей. Кроме того, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи реализуется программа «Регион добрых дел», на неё предусмотрено более 7,2 млн рублей.

Немало планов намечено и на ближайшую перспективу. «Молодёжная политика – один из главных государственных приоритетов, «зелёный свет» для молодёжных инициатив должен гореть во всех территориях области. За нами – помощь в привлечении ресурсов под такие проекты. Будем и их учить этому. К сожалению, не везде чиновники понимают важность настоящей «живой» работы с молодёжью, подменяя её отчетами», – подчеркнул Владимир Куимов.

Вице-губернатор поручил запланировать на ближайшее время совещание с главами муниципальных образований и представителями местных структур «молодёжки» для определения основных векторов дальнейшей работы и обсуждения приоритетов молодёжной политики на 2024 год.