Приоритеты молодежной политики на 2024 год во Владимирской области определены

13 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Приоритеты молодежной политики на 2024 год во Владимирской области определены

Накануне в Собинском районе, в спортивно-оздоровительном центре «Олимп», прошёл семинар-совещание работников сферы молодёжной политики Владимирской области. В нём приняли участие заместитель Губернатора Владимир Куимов, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина, руководители и специалисты муниципальных органов по делам молодежи, советники директоров школ по воспитанию, ответственные за воспитательную работу в вузах, руководители молодёжных НКО, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Сегодняшняя молодёжь региона, а это почти 320 тысяч человек, – активно участвует во всех социально-экономических процессах. Именно они совсем скоро станут новыми руководителями, уже сейчас создают свои предприятия и развивают бизнес, приходят на работу в школы и дома культуры, учреждения социальной сферы, администрации всех уровней. Важно поддержать их идеи и проекты, предоставить максимум условий для реализации самых амбициозных проектов. Мы всегда открыты и готовы обсуждать ваши предложения», – отметил Владимир Куимов.

семинар(2023)|Фото: avo.ru

Сфера молодёжной политики во Владимирской области переживает новый виток своего развития. В 2023 году Министерство образования и молодёжной политики провело более 30 крупных региональных мероприятий. Это и традиционные фестивали «Студенческая весна» для студентов вузов и колледжей, награждение стипендиатов областного Правительства «Надежда Земли Владимирской», областные школы добровольца. Многие мероприятия проведены впервые: Областная школа вожатых, Областной форум «Регион меняют люди» в рамках программы Росмолодёжи «Голос Поколений», обучающие семинары для добровольческих профилактических проектов. Вернулись популярные у молодёжи форматы: Фестиваль уличной культуры «Короли улиц», историко-культурный форум «Благодарная Россия».

В области в этом году 55 молодёжных инициатив по итогам конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» получили финансирование на общую сумму 5,2 млн рублей. Кроме того, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи реализуется программа «Регион добрых дел», на неё предусмотрено более 7,2 млн рублей.

Немало планов намечено и на ближайшую перспективу. «Молодёжная политика – один из главных государственных приоритетов, «зелёный свет» для молодёжных инициатив должен гореть во всех территориях области. За нами – помощь в привлечении ресурсов под такие проекты. Будем и их учить этому. К сожалению, не везде чиновники понимают важность настоящей «живой» работы с молодёжью, подменяя её отчетами», – подчеркнул Владимир Куимов.

семинар(2023)|Фото: avo.ru

Вице-губернатор поручил запланировать на ближайшее время совещание с главами муниципальных образований и представителями местных структур «молодёжки» для определения основных векторов дальнейшей работы и обсуждения приоритетов молодёжной политики на 2024 год. 

Теги: молодежная политика, семинар-совещание, молодежные инициативы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}