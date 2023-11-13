13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале пьяный отец напал с ножом на полицейскую из-за 3-летней дочери

В городе Сухой Лог сотрудница ПДН выстрелила в пьяного отца 3-летней девочки. 35-летний мужчина напал на правоохранителя с ножом, когда та собиралась забрать у него ребенка. Подробности инцидента Накануне.RU рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

12 ноября в полицию обратились сотрудники детского сада, сообщившие, что их воспитанница находится в компании пьяного отца. В квартиру на улице 60 лет СССР пришла сотрудница ПДН, где обнаружила еще двух женщин и родственника дебошира. Собутыльников хозяин квартиры выгнал, однако после того, как речь зашла о том, что у него заберут дочь, вышел из себя.

"Руководитель ПДН приняла решение об изъятии малышки и помещении ее в социально-реабилитационный центр, о чем полицейские тут же предупредили. Однако этот факт глава семьи воспринял неадекватно и схватил кухонный нож. Неоднократные требования участкового положить на место холодное оружие мужчина проигнорировал — он продолжал надвигаться на представителя МВД, на руках у которой была девочка", — рассказал полковник Горелых.

Когда мужчина все же кинулся на участковую, та выстрелила ему в левую ногу из табельного пистолета Макарова. Ему сразу же вызвали "скорую помощь", которая увезла пострадавшего в больницу.

По словам Горелых, уралец трижды привлекался к уголовной ответственности — в 2011 году за кражу, в 2017-м — за серьезное ДТП, а в 2022-м — за причастность к угону. Согласно документам, у девочки нет мамы — ее лишили родительских прав.

"По предварительным данным, участковый применил оружие правомерно. Материалы по данному инциденту полиция направила для принятия решения в региональный СКР", — добавил полковник.

По данным пресс-службы СКР по Свердловской области, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, если при проверке в его действиях усмотрят ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Теги: ПДН, полиция, отец, дочь, выстрел, нож, Сухой Лог


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