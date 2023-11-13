Жителям Сургута предоставляется возможность предложить тему следующего года в Югре

На портале "Открытый регион – Югра" стартовало общественное обсуждение по выбору главной темы 2024 года в Югре.

Свои предложения сургутяне могут внести до 19 ноября по ссылке. С предложенными инициативами будет работать экспертная группа, задача которой – выбрать наиболее популярные и актуальные инициативы. Свои варианты на общественное обсуждение уже предложили представители городских молодежных объединений, общественных организаций, национально-культурных автономий и просто неравнодушные жители Сургута.

"Мне кажется, это очень нужная и важная тема. Обсуждение и голосование не только определяют важные темы и достижения, но и какие сферы больше интересуют граждан. Максимальное участие сургутян поможет более объективно понять, что действительно беспокоит наших горожан, ну и чем они гордятся в том числе", – отметила председатель региональной общественной организации ХМАО – Югры "Марийский национально-культурный центр "Марий ушем" ("Союз мари") Раисия Сунгурова.

Итоговое голосование за тему года начнется 22 ноября – югорчанам предстоит выбрать один вариант из рейтинга, определенного экспертами на основе предложений жителей. Финальное голосование продлится до 29 ноября. Тему, которую выберут югорчане, глава региона Наталья Комарова озвучит в ходе ежегодного отчёта о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, обращения губернатора к жителям, инвестиционного послания на 2024 год.

Напомним, 2023 год в округе был объявлен годом взаимопомощи. В регионе прошли мероприятия, направленные добровольческую и волонтёрскую деятельность. Также на портале "Открытый регион – Югра" проходит голосование по выбору главного достижения муниципалитета за 2023 г. и перспективного проекта города на 2024 год. Принять участие в опросе можно до 19 ноября включительно. На голосовании представлены следующие проекты Сургута: фестиваль искусств "60 параллель", Летние филармонические сезоны, чемпионат России по самолетному спорту и другие. Среди мероприятий на 2024 года заявлены пять проектов, среди которых, например, объекты инженерной инфраструктуры НТЦ, реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод.