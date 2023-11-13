В Сургуте пройдет киберспортивный турнир "Кибер Первые"

С 14 по 30 ноября в Сургуте пройдет онлайн-этап киберспортивного турнира "Кибер Первые", организованный Местным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в Сургуте.

Участниками турнира могут стать учащиеся и молодежь города от 14 до 35 лет. С 14 по 30 ноября все желающие могут принять участие в онлайн этапе. Гранд-финал турнира состоится в начале декабря. Команды лучших игроков по итогам турнирной сетки отправятся защищать честь города на региональном турнире. Победители получат брендированные призы "Движения Первых". Регистрация на турнир доступна до 15 ноября (включительно) по ссылке. Актуальная информация о турнире для участников размещается в телеграм-канале.

Контактное лицо – специалист по организации работы Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" в городе Сургуте Павел Андреевич Лутковский (palutkovskii@pervye.ru).

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 г. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Движение Первых – сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества. Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.