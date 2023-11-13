RedWings начнет летать в Минск из Екатеринбурга

Авиакомпания RedWings запустила новый рейс - из Екатеринбурга в Минск. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Согласно расписанию, полет до столицы Белоруссии будет длиться 5 ч. 50 мин., 1 ч. 25 мин. из которых пассажиры проведут в Самаре. Замены борта не будет, как и дополнительного оформления багажа. Рей осуществляется на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Улететь в Минск из Екатеринбурга можно будет каждую субботу, начиная с 18 ноября. На эту дату стоимость билета в одну сторону составит 14 тыс. 118 рублей на одного человека. На последующие даты - 11 тыс. 163 руля.

Напомним, что помимо RedWings полеты в Минск из "Кольцово" также осуществляет компания "Белавия" - по понедельникам и пятницам от 20 тыс. рублей.